Finlande : le revenu universel à l'essai

La Finlande expérimente depuis un an le revenu universel. 2 000 chômeurs ont été choisis au hasard pour recevoir 560 euros par mois sans condition. Ces personnes touchent autant qu'avant avec les allocations chômage, mais n'ont plus à justifier leur situation. L'agence pour l'emploi ne fait plus de contrôle et verse l'argent automatiquement. Ce montant fait débat, tout comme le fait que l'expérience, qui va coûter 20 millions d'euros à l'État, soit limitée aux seuls chômeurs. Pas vraiment l'idée que l'on se fait d'un revenu universel.

Une expérience inédite

L'agence de sécurité sociale finlandaise qui a mis en place le test explique que l'objectif est d'abord de simplifier le système d'allocation. Selon elle, cela pourrait avoir des effets sur le comportement des demandeurs d'emploi. Pour ses partisans, le revenu universel permet aux chômeurs, aux actifs, aux retraités, aux étudiants d'être libres de choisir ce qu'ils veulent faire. Mais en Finlande, certains n'y croient toujours pas. Cette allocation de base va-t-elle être généralisée à toute la population ? La décision sera prise dans un an. Les enseignements de cette expérience inédite seront analysés dans le monde entier.

