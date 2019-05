Europe : "Garantie jeunes", l'aide sociale pour trouver un emploi aux moins de 25 ans

Endiguer le chômage des moins de 25 ans. C'est l'une des missions de l'Union européenne via son programme "Garantie jeunes". Elle finance l'initiative, accompagnée sur le terrain par les missions locales des différentes villes. Marie a bénéficié du programme et vient de trouver un CDI en cuisine à 20 ans grâce au projet financé par le Fonds social européen et régi par la mission locale de la ville de Roanne (Loire) dont elle est originaire.

Ateliers et suivis réguliers

L'emploi comme finalité d'un programme de douze mois d'accompagnement pour sortir de la précarité. Des ateliers sont proposés pour rechercher et trouver des stages. "Nous travaillons la première rencontre, qu'ils puissent la faire correctement pour ne pas se mettre en difficulté tout de suite", détaille Mathilde Dupin, conseillère en insertion professionnelle pour La Mission locale du Roannais. Un moyen de redonner confiance aux jeunes. Avec ce programme, le fonds social européen verse, par le biais de l’État, 493 € à chaque jeune engagé dans ce programme. 76% des jeunes à Roanne ont trouvé un emploi ou une formation qualifiante.

