Chômage : une hausse trimestrielle historique

Les chiffres du chômage confirme une chute historique de l’activité, mais avec quand même une bonne nouvelle. "La bonne nouvelle de ce mois-ci, c’est une baisse notable du nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité. Ils sont -204 700, c’est -4,6%. Cette baisse s’explique surtout du fait que les missions d’intérim ou les emplois à temps partiel, qui avaient massivement disparu pendant le confinement, sont de retour", analyse la journaliste Gaëlle-Anne Dolz sur le plateau du 12/13.

Tous les secteurs ne sont pas égaux

"Mais le nombre de chômeurs reste extrêmement élevé : ils sont 4 220 900. Et si on regarde les statistiques sur le deuxième trimestre, la hausse est très lourde : + 815 500 demandeurs d’emploi. C’est une hausse trimestrielle historique à 23,2%. Si on regarde dans le détail, le BTP et les transports repartent ces dernières semaines, alors que certains secteurs sont toujours à la peine comme le tourisme et l’hôtellerie-restauration", précise-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT