Chômage : neuf PME sur dix affirment avoir des difficultés à recruter le "bon profil" selon un sondage

Plus d'une très petite entreprise ou PME sur deux cherche à recruter mais 94% d'entre elles ont des difficultés à trouver le "bon profil", selon un sondage publié mardi 19 juillet par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). La première cause évoquée par les dirigeants interrogés est l'absence de candidat pour 74% d'entre eux, devant le manque de compétences (47%).

Les résultats de cette enquête corroborent d'autres études de la Banque de France sur l'ensemble des entreprises, qui montrent que les difficultés de recrutement ont atteint en juin un niveau inédit depuis un peu plus d'un an que l'institution mesure ce phénomène. Ces difficultés s'expliquent par des raisons conjoncturelles notamment la forte reprise économique après la récession de 2020 et le changement de secteur d'activité de nombre de salariés avec la crise du Covid-19, mais aussi par des lacunes structurelles du marché du travail français, comme le manque de qualification particulièrement recherchée.

Selon le sondage de l'organisation professionnelle, les raisons de ce "turn-over" sont le souhait des salariés de se consacrer à autre chose qu'à leur vie professionnelle (53%), de changer de secteur (51%). Près d'un tiers (33%) évoquent aussi le souhait des salariés d'aller travailler chez un concurrent plus offrant, note la CPME.