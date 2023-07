Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est resté stable au deuxième trimestre

Cette catégorie a connu une très légère baisse de 0,2% en France (hors Mayotte), selon les chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail.

Pas de changement perceptible pour le chômage. Le nombre de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans activité, est resté pratiquement stable au deuxième trimestre, avec une baisse de 0,2% en France (hors Mayotte), soit 4 900 inscrits en moins, à 3,01 millions, selon les chiffres publiés mercredi 26 juillet par le ministère du Travail.

"En moyenne au deuxième trimestre 2023, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 067 700", détaille la Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares). Parmi elles, 2 799 500 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 268 100 exercent une activité réduite (catégories B, C). En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est stable (1 900) ce trimestre et baisse de 5,0 % sur un an.

Concernant les personnes ayant eu une activité réduite courte (catégorie B), leur nombre diminue de 2,1 % par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) décroît de 0,2 %. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 0,4 % sur ce trimestre (21 900) et de 1,9 % sur un an.