Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 12,6% en 2021

Le chômage continue de diminuer. En France, y compris dans les outre-mers mais hors Mayotte, le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 335 600 pour la catégorie A au quatrième trimestre 2021. Ce chiffre diminue de 5,9% sur le trimestre et de 12,6% sur un an. Pour les catégories A, B, C (c'est-à-dire incluant une activité partielle) ce nombre s'établit à 5 658 900. Il diminue de 3,6% sur ce trimestre et de 5,8% sur un an.

En moyenne au quatrième trimestre 2021, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi s'est établi à 5 368 200, dont 3 101 800 personnes en catégorie A. Le nombre de personnes sans emploi a diminué de 6,2% sur cette période et de 13,2% sur un an.

Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) a diminué de 3,6% par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) croît de 1,5%. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 3,8% sur ce trimestre et de 6,0% sur un an.