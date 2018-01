Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi baisse très légèrement (-0,1%) au mois de décembre

Sur trois mois, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est de 0,7%.

Le nombre de demandeurs d'emploi en France métropolitaine continue sa légère baisse. Les chiffres communiqués mercredi 24 janvier par le ministère du Travail font état d'une baisse de 0,1% en décembre. Ainsi, fin décembre, en France métropolitaine, 3 451 400 personnes inscrites à Pôle Emploi étaient sans emploi (catégorie A), ce qui représente 2 700 chômeurs de moins par rapport au mois précédent.

En un mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 0,4 % pour les hommes et progresse de 0,2 % pour les femmes en France métropolitaine. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 1,3% pour les moins de 25 ans, diminue de 0,4% pour ceux âgés de 25 à 49 ans et de 0,1 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus.

Dernière publication mensuelle des chiffres du chômage

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue sur trois mois de 0,1 % (–3 600). Ce nombre reste stable sur un mois (+900) et progresse de 2,7 % sur un an. Il s'agit de la dernière publication mensuelle des chiffres du chômage. La première publication trimestrielle concernera les chiffres du 1er trimestre 2018 et sera diffusée le mercredi 25 avril 2018.