Assurance-chômage : Jean Castex annonce "un nouveau report de trois mois" de l'application de la réforme

L'application de la réforme de l'assurance-chômage va être à nouveau reportée de trois mois, soit jusqu'au 1er avril 2021, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. L'annonce a été faite par les partenaires sociaux, lundi 26 octobre, à l'issue d'une conférence sociale à Matignon, et confirmée par le Premier ministre, Jean Castex. Le gouvernement avait déjà annoncé, en juillet, le report "au moins jusqu'à la fin de l'année" des concertations avec les partenaires sociaux.

"La réforme de l'assurance chômage, qui était suspendue jusqu'au 1er janvier, sera suspendue trois mois de plus", a indiqué le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, le premier à s'exprimer à l'issue de la rencontre de près de trois heures. Le président de la Confédération des PME, François Asselin, a confirmé dans la foulée que la réforme était "décalée au 1er avril". "Même si elle est décalée, le gouvernement considère cette réforme utile alors que pour nous elle est punitive", a notamment affirmé François Hommeril (CFE-CGC), tandis que Cyril Chabanier (CFTC) a jugé le report "complètement inadapté", estimant que "cette réforme doit être annulée". "Cette réforme petit à petit, on est en train de faire la démonstration qu'elle n'est pas du tout adaptée à la période", a abondé Laurent Berger (CFDT).

Face aux critiques des partenaires sociaux, qui souhaitent l'abandon de la réforme, le Premier ministre compte maintenir le cap. Jean Castex assure que le gouvernement "n'entend pas renoncer" à cette réforme qu'il qualifie de "majeure". Le Premier ministre a dit vouloir mener à terme "toutes les autres réformes qui ont pour objectif de transformer, de moderniser notre pays, de le rendre plus fort et plus juste", tout en soulignant que "plus que jamais le dialogue, la concertation sont indispensables".