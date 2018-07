VIDEO. En plein Parlement britannique, une ministre traduit son discours en langue des signes

C’est une première au sein du Parlement britannique. Mercredi 4 juillet, Penny Modaunt, secrétaire d'État au développement international, a utilisé la langue des signes au parlement britannique pour prononcer son discours.

La ministre y évoquait la prochaine conférence mondiale sur le handicap organisée à Londres le 24 juillet prochain. "Pendant trop longtemps, dans les pays les plus pauvres du monde, les personnes handicapées n’ont pas pu atteindre leur plein potentiel en raison de la stigmatisation ou d’un soutien matériel insuffisant", déclarait notamment Penny Modaunt.

Organisée par le gouvernement britannique, par le gouvernement kényan et par l'International Disability Alliance, cette conférence a pour but de “soutenir l’effort mondial visant à promouvoir l’inclusion dans les pays où les personnes handicapées sont les plus vulnérables“.

Un geste salué

Le geste de Penny Modaunt a ensuite été salué par ses collègues. "Laissez-moi juste vous répondre que c’est une bonne nouvelle", a rétorqué le Président du Parlement, en langue des signes.