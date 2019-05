VIDEO. Blessé lors des attentats du Bataclan, Pierre a décidé de faire le tour du monde

"J'ai envie d'avoir une vie comme les autres et donc, je me donne les moyens pour." Le 13 novembre 2015, Pierre fait partie des 413 blessés recensés. Le jeune homme reçoit une balle dans le bras qui vient se loger dans la moelle épinière. Aujourd’hui, il vit en fauteuil roulant et a perdu totalement l'usage de ses jambes.

Pour se reconstruire, Pierre a dû traverser plusieurs étapes. Dans un premier temps, il a dû réaliser et accepter qu'il ne remarchera plus. Il s'est également forcé à rester positif dès le début de ce long et périlleux parcours. Pierre a également dû apprendre les gestes de sa nouvelle vie quotidienne. Pour ce faire, il a entrepris une longue rééducation aux Invalides, à Paris. Aujourd'hui, il est d'ailleurs capable de vivre chez lui sans l'aide d'un personnel hospitalier.

Un nouveau défi

Aujourd'hui, ces nombreuses et longues étapes ont été franchies par Pierre. Son nouveau défi ? Faire le tour du monde. Une manière de montrer "que ce n’est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas partir à l'étranger et notamment dans des pays qui sont moins accessibles que d'autres", estime Pierre.