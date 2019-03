VIDEO. Atteint de nanisme, le comédien Krystoff Fluder raconte son quotidien

Le comédien et humoriste Krystoff Fluder mesure 1,23m. Il doit faire face à tous les éléments "conçus pour la norme" qui l'entourent et qui sont généralement inadaptés aux personnes atteintes de nanisme. Il est notamment forcé d'aménager sa voiture pour pouvoir conduire comme les autres.

Mais au-delà des considérations matérielles auxquelles il est confronté, ce sont surtout les jugements des autres qui font de sa maladie un handicap essentiellement "social". "Les relations aux autres sont un peu tronquées, biaisées", déplore-t-il avant d'évoquer "ces regards un peu moqueurs, un peu défiants" qui le toisent fréquemment. Krystoff Fluder n'a jamais pu s'accoutumer à ces comportements qui l'accablent au quotidien : "Si on s'y habitue, on n'est pas vraiment humain", précise-t-il.

Les limites, à la rigueur, ce sont les autres qui peuvent vous les imposer Krystoff Fluder À Brut

"Il y a 150 formes de nanisme qui sont toutes différentes", explique le comédien. Toute personne de petite taille est invalidée par des symptômes qui lui sont propres. Dans son cas, le nanisme est lié à une absence de cartilage au niveau des articulations, ce qui engendre de la fatigabilité et des douleurs. Sa petite taille n'est donc qu'un des aspects de sa maladie.

Aujourd'hui, Krystoff Fluder démystifie avec humour son handicap notamment grâce aux one-man-shows qu'il met en scène. Il espère que ses spectacles aideront les autres à aller au-delà de son nanisme, ce qui lui permettrait de "passer par-dessus certaines difficultés."