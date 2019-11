VIDEO. A Roubaix, les comédiens de l'Oiseau-Mouche se jouent du handicap

C'est un petit monde unique en France. Depuis plus de quarante ans, au sein d'une troupe permanente de 23 comédiens professionnels, des personnes en situation de handicap sont formées au métier d'acteur. "Envoyé spécial" a suivi sept d'entre eux. Ils répètent une nouvelle création, Les Diables, mise en scène par Michel Schweizer.

Fasciné par leur présence, leur personnalité, le metteur en scène bordelais a voulu révéler leur force dans une pièce sur mesure, où chacun joue son propre rôle. C'est la première fois qu'il travaille avec des acteurs atteints d'un handicap. "Je suis heureux, a-t-il confié à la journaliste Anouk Burel. Ça me réconcilie avec le genre humain." Un lien très fort s'est tissé entre les comédiens et lui.

Faire partie de cette compagnie change le regard des autres

Du côté de la petite troupe, le changement du regard des autres est bienvenu. Pour la première fois, ils sont considérés pour leur talent d'acteur, et non pas étiquetés en fonction de leur handicap. "C'est pas facile à vivre, avoue Jérôme Chaudière. Il y a des fois où on se sent jugé avant même d'avoir tenté vraiment la rencontre."

Après des petits boulots qui ne lui correspondaient pas, il a quitté sa ville de Clermont-Ferrand et intégré la compagnie en 2015. Entre les répétitions, le comédien continue à donner libre cours à sa créativité : il visite les musées, écrit de la poésie dans les cafés de Roubaix... Et se voit "de moins en moins comme une personne handicapée ou malade".

