Pas-de-Calais : la crêperie solidaire d'un ancien salarié de Bridgestone

À Béthune (Pas-de-Calais), la crêperie "Le Petit Plus" mêle gourmandise et solidarité. Ici, quatre salariés sont en situation de handicap, et en CDD. Ils apprennent les tâches d'un restaurant, y compris l'accueil au téléphone. "On a affaire à des jeunes à qui personne n'a jamais donné sa chance auparavant, alors que ce sont des jeunes qui nous donnent entièrement satisfaction", explique la restauratrice Marie-Aude Cagniart.



Un formidable tremplin pour les jeunes en insertion

Ce projet de restaurant trottait dans la tête de Francky Cagniart depuis longtemps. La fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune, dans laquelle il a travaillé dix-huit ans, n'a finalement été qu'un déclencheur. Quatre ans de préparation plus tard et une formation de chef, le restaurant est né. Un formidable tremplin pour les jeunes en insertion. "C'est génial, j'ai concrétisé mon projet", s'émeut Francky Cagniart.