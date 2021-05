Haute-Marne : redonner une seconde vie des meubles

Des chaises auraient dû finir à la déchetterie, mais les travailleurs de l’Établissement et Services d'Aide par le Travail (ESAT) de Froncles (Haute-Marne) vont leur donner une deuxième jeunesse. Les employés sont tous des personnes en situation de handicap. L’atelier de recyclerie créative leur permet de mettre en pratique leurs nombreux savoirs-faire.

Dix travailleurs qui développent leurs compétences

Supervisé par deux moniteurs, les dix travailleurs de l’atelier participent à l’intégralité du processus de création puis les meubles, une fois relookés, sont proposés à la vente. L’important n’est toutefois pas de faire du bénéfice, c’est la formation qui prime. "Chacun a ses compétences propres, après on essaie de les faire tourner, pour qu’ils soient plus ou moins polyvalents, qu’ils puissent monter en compétences", explique Tristan Coots, moniteur d’atelier. Un restaurant de la commune de Chaumont vient d’ouvrir ses portes, et le chef a fait appel à l’ESAT de Froncles pour meubler son établissement.