Handicap : Dominique Farrugia raconte sa vie avec la sclérose en plaques

Depuis 30 ans, Dominique Farrugia mène de front une carrière hyperactive et lutte contre la sclérose en plaques, celle qui ne l'a jamais quitté, écrit-il dans son autobiographie. "Ce qui m'intéressait, c'est de parler de ma vie au quotidien en partant de mon enfance pour aller jusqu'à aujourd'hui, pour expliquer comment j'ai réussi à travailler, à vivre et à doucement tomber jusqu'à me faire la blessure d'un footballeur en remettant mon bas de pyjama, ce qui est très con", raconte le producteur.

Faire de sa maladie une force

L'humour est depuis les années 80 la marque de fabrique de Dominique Farrugia, quand il fait ses débuts à Canal+ avec Les Nuls. Réalisateur, et producteur, il a également créé deux chaînes du câble et dirigé un temps Canal+. "Cette maladie m'a mis un coup de pied au cul pour continuer à travailler. Le travail est le meilleur remède que j'ai trouvé", affirme-t-il. Avec son livre, Celle qui ne m'a jamais quitté, Dominique Farrugia veut sensibiliser sur la situation des handicapés. Lui répète avoir été chanceux et dirige aujourd'hui une grosse société de production de fictions.