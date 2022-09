Plaquiste en Haute-Garonne, David Morales cherche désespérément à recruter depuis trois ans. Il a même engagé deux jeunes bouchers en reconversion qu'ils forment sur le tas et surtout il s'est adapté aux demandes des salariés. "C’est vrai que les salariés sont plus en position de force aujourd’hui que dans une période où il y a moins de travail", reconnaît-il.

"On a modulé nos horaires. Au lieu de recommencer à 13h30, on recommence plus tôt de façon à ce qu’ils puissent rentrer plus tôt chez eux." David Morales, plaquiste en mal de main d'œuvre à franceinfo

"Il y a aussi des choses qui ont évolué, poursuit David Morales. Ce n’est pas l’entreprise qui choisit, c’est le salarié, si on lui paye des heures supplémentaires ou s’il prend des heures de repos en plus. Quand ils demandent des augmentations, on ne va pas leur dire que ce n’est pas possible. On fait tout pour pouvoir leur en donner par rapport au travail qui est fait".

"Je reçois des offres de jobs tous les jours"

La banque est aussi un secteur en tension. D’ailleurs certaines agences offrent même des primes aux salariés qui arrivent à trouver de nouvelles recrues et à les faire rester plus de six mois. Parce qu'en plus des difficultés de recrutement, il faut réussir à garder des salariés avec de nouvelles aspirations.

>> Les démissions au plus haut dans les entreprises françaises depuis la crise de 2008

Lisa est une jeune diplômée de l'école d'ingénieur Epicta. Elle est en CDI et pourtant "aujourd’hui, je reçois des demandes sur LinkedIn pour des jobs à peu près tous les jours, confie-t-elle. Des personnes qui mettent en avant différentes choses, tout ce qui est flexibilité, équilibre vie pro/vie perso… Les entreprises sont, je pense, assez prêtes à la négociation sur pas mal de critères parce qu’effectivement, c’est difficile de trouver des profils."

Certaines entreprises ont anticipé et institutionnalisé ces nouvelles demandes comme l'assurance habitation Luko qui propose des congés payés illimités depuis deux ans, explique Léa Joussaume, la responsable de la communication.

"C’est vrai qu’avoir ce genre d’avantages comme les congés illimités et la possibilité de faire du télétravail, ça permet de se démarquer sur le marché du travail." Léa Joussaume, responsable de la communication chez Luko à franceinfo

"On a fait un petit sondage auprès de nos candidats et pour la moitié, ça fait partie des choses qui les poussent à rejoindre Luko", confirme Léa Joussaume.

Aujourd'hui, plus de 950 000 offres d’emploi sont disponibles sur le site de Pôle emploi. L'agence a d'ailleurs pour projet de créer "un vivier" de chômeurs immédiatement employables dans les secteurs les plus en tensions, selon les informations de franceinfo.