Télétravail : l'indemnité qui peut être accordée pour les travailleurs à distance pose question

A la mairie de Sceaux (Hauts-de-Seine), 15% du personnel travaille depuis son domicile ce jour-là. Chaque agent fait du télétravail en moyenne un jour par semaine : "C'est pratique pour la vie de famille, et le fait d'alterner les deux c'est un équilibre parfait", estime Leslie Nakache, chargée de recrutement à la mairie. Les syndicats réclament une indemnité de 2,5 euros par jour pour les télétravailleurs, afin de compenser leurs dépenses en électricité.

Une inégalité entre les agents

Le maire (UDI), Philippe Laurent, n'est pas favorable à cette organisation : "Ça pourrait créer une forme d'inégalité et je pense que ça ne serait pas très bien ressenti par l'ensemble de l'administration, et on pourrait considérer que le télétravailleur fait aussi des économies en matière de déplacement et en temps gagné. C'est son choix", lance l'édile. Trois agents municipaux sur quatre occupent des postes qui nécessitent une présence physique. Certains ne comprendraient pas que leurs collègues en télétravail puissent toucher une indemnité à laquelle ils n'auraient pas le droit.