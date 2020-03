VIDEO. S\'habiller, s\'imposer des horaires… Comment bien vivre le télétravail ?

S'habiller

"Quand on travaille, quand on va travailler à l'extérieur, qu'on va au bureau (…) on s'habille", explique Guillaume Champeau. Selon lui, cela permet d'être dans un état psychologiquement propice au travail.

S'aménager un espace dédié au travail

Même un petit bureau dans le coin d'une pièce permet de se consacrer davantage au travail. "Psychologiquement, vous êtes au travail", estime Guillaume Champeau. Aussi, cela permet d'établir une séparation entre la vie familiale et la sphère professionnelle.

S'imposer des horaires de travail

"On peut rapidement se retrouver à ne pas savoir réellement gérer ses horaires et à se retrouver à travailler extrêmement tard le soir", prévient Guillaume Champeau. Ainsi, il est nécessaire de s'imposer des horaires et de s'y tenir pour ne pas que le télétravail devienne une source de stress.

S'aérer

Il ne faut pas hésiter à s'aérer, même une dizaine de minutes. "Sinon, vous allez juste exploser dans votre tête", estime Guillaume Champeau.

Faire attention à la façon dont on écrit

"Il y a des choses qui ne passent pas à l'écrit", rappelle Guillaume Champeau. Humour, ironie, formules de politesse… Il faut prendre en compte que ce que l'on écrit n'est pas reçu de la même manière qu'à l'oral. "C'est pas parce que c'est un écrit qu'il ne faut pas dire 'bonjour'", explique-t-il.

Se mettre d'accord sur une méthode de travail

"On peut assez vite tomber dans une espèce de cercle vicieux où on va se mettre à surcharger ses managers ou ses coéquipiers de mails, où on va les mettre en copie parce qu'on veut montrer qu'on travaille et qu'on n'est pas en train de regarder la télé", explique Guillaume Champeau lequel explique que cela peut désorganiser l'équipe et la saturer de communications inutiles.

Faites attention aux autres

"Malheureusement, beaucoup de monde va découvrir le télétravail dans un contexte qui est le plus compliqué qui soit." Dans une telle situation, Guillaume Champeau conseille de faire attention aux autres : certains ne se sentent pas forcément adaptés au télétravail. Toutefois, il rappelle que le télétravail ne nous rend pas moins productifs, au contraire.