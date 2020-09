VIDEO. Qu\'est-ce que le \"Healthy Business\" ?

"En gros, on pense que tout le monde devrait avoir le droit de bosser dans une entreprise en qui ils ont confiance et qu'ils aiment."

Jean-Charles Samuelian-Werve a écrit le livre "Healthy Business" pour montrer qu'une autre culture d'entreprise est possible. Voilà trois changements qu'il a mis en place dans son entreprise.

Valoriser l'échec

"C'est encore, je pense, un grand mal français où échouer, c'est hyper mal, on est pointés du doigt, on se fait virer si on a échoué. Et en fait, échouer c'est la conséquence de prendre des risques et d'apprendre", estime le co-fondateur d'Alan lequel assure valoriser au maximum l'échec notamment pour des personnes en apprentissage. "Les plus grands créateurs, les plus grands artistes, ils échouent plein de fois avant d'arriver à leur résultat et il faut arriver à donner la même chose dans une boîte", fait valoir Jean-Charles Samuelian-Werve.

Supprimer les managers

"On a essayé de casser ce concept du manager qui en France est très pyramidal et un peu concentration de pouvoirs", explique Jean-Charles Samuelian-Werve. Dans son entreprise, il a créé un système de coach "donc chacun des salariés dans la boîte a un coach interne qui va m'aider à me poser les bonnes questions sur ma carrière, sur mon développement et que je vais voir toutes les deux semaines ; ou un coach technique qui va m'aider à grandir sur mes talents", développe le chef d'entreprise.

Supprimer les réunions

"La "réunionite" qui est très, très française, elle fait qu'on peut se retrouver à 5, à 10, à 15 dans une salle pour ne pas prendre de décisions", estime Jean-Charles Samuelian-Werve. En effet, ce dernier a opté pour un système un peu différent. "À chaque fois qu'il y a une réunion, on ouvre un post dans le forum et il y a une discussion juste avec les bonnes personnes pour arriver à une réponse. Et en fait ça, ça permet… Tout le monde pourrait accéder à ces discussions, mais seuls ceux qui sont concernés le font", souligne l'auteur de "Healthy Business".