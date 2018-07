VIDEO. Cinq façons de mieux gérer son stress

Il peut ronger notre quotidien jusqu’à nous empêcher de dormir ou même de manger… Le stress ! Vous avez tout essayé pour gérer cette pathologie du quotidien mais rien n’y fait ? Pas de panique, il existe des solutions certes étonnantes mais qui peuvent être efficaces.

"Foutez-vous la paix"

La sylvothérapie est une première technique pour dire "Stop" à votre anxiété. Mais qu’est-ce que cela peut bien être ? Autrement appelé "le bain de forêt", l’idée est de partir dans la nature et d’embrasser un arbre. Il est aussi possible de marcher pieds nus dans les bois. L’objectif ? Se concentrer sur les sensations, les bruits et les odeurs.

Dans un second temps, n’hésitez pas à vous parler à vous-même… à la troisième personne. Selon une étude scientifique, cela aiderait à maîtriser nos émotions.

La méditation est également connue pour ses vertus contre le stress. Pour Fabrice Midal, philosophe, la méditation se résume à quatre mots : "Foutez-vous la paix". Et cette pratique pourrait permettre de mieux contrôler les émotions, la concentration et la maîtrise du rythme cardiaque.

Plus accessible, l’humour est aussi une méthode pleine de bénéfices. Blaguer permet de se détendre, de dédramatiser et dec prendre du recul face à une situation de stress. Enfin, l’ASMR ou "Autonomous Sensory Meridian Response" pourrait aussi soulager vos maux. Apparue dans les années 2010, cette technique de relaxation par les sons est très populaire sur Internet. Il s’agit de sons qui vont "déclencher un état de bien-être, de lâcher-prise". Ces sons peuvent être ceux procurés par de simples objets ou par la voix.