Suicide d'un syndicaliste en Meurthe-et-Moselle : FO porte plainte contre les dirigeants du magasin Leclerc

Le salarié s'était suicidé sur son lieu de travail, dans un hypermarché du groupe à Vandœuvre-lès-Nancy, le 11 janvier.

La branche de FO défendant les salariés de la grande distribution a annoncé, lundi 20 janvier, qu'elle allait porter plainte à la suite du suicide sur son lieu de travail de son délégué dans un hypermarché Leclerc près de Nancy, le 11 janvier. Cette plainte avec constitution de partie civile vise "non seulement à ce que ne reste pas impuni la vie ôtée à Maxime Chery du fait de son travail, mais aussi à préserver l'intérêt" des salariés de la grande distribution, rapporte le communiqué diffusé par la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation Force ouvrière (FGTA FO).

Le syndicat relève que les faits pourraient relever du harcèlement moral au travail, d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui. Une procédure de recherche des causes de la mort avait été ouverte par le parquet de Nancy le jour du décès du délégué syndical. "Au regard des résultats de cette première phase d'investigations, une enquête pourra être ouverte pour harcèlement moral et homicide involontaire", avait précisé le procureur, François Pérain.

Un supérieur qualifié de "bourreau"

Le 11 janvier, peu après 5 heures du matin, Maxime Chery, 34 ans, s'était suicidé sur son lieu de travail. Son acte avait été filmé par des caméras de vidéosurveillance du magasin. Le salarié portait sur lui une lettre faisant état de difficultés professionnelles et personnelles. Il y "qualifie (son supérieur) de 'bourreau', dit qu'il n'en peut plus, que plutôt que de tuer quelqu'un, il préfère mettre fin à sa vie", avait expliqué à l'AFP Frédéric Nicolas, secrétaire général de l'union départementale de FO en Meurthe-et-Moselle, lors d'un rassemblement organisé en son hommage quelques jours plus tard.

Dans son communiqué, la FGTA FO pointe "des méthodes de gestion du personnel d'une extraordinaire brutalité", "une politique de déstabilisation des salariés pour entraver leurs actions syndicales" et "des pressions, intimidations, vexations, menaces et humiliations contre monsieur Maxime Chery". La FGTA-FO sera "représentée par Me Dominique Riera, qui a notamment représenté le syndicat dans le procès des salariés dit des suicides au sein de France Telecom", a indiqué le syndicat.

Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes inquiet ou si vous êtes confronté au suicide d'un membre de votre entourage, il existe des services d'écoute anonymes. La ligne Suicide écoute est joignable 24h/24 et 7j/7 au 01 45 39 40 00. D'autres informations sont également disponibles sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.