Santé : le bruit est devenu un fléau au travail

60% des actifs souffrent du bruit au travail. Le décloisonnement des bureaux est de plus en plus répandu désormais, il est ainsi source de nuisances sonores, avec des conséquences dramatiques sur la santé comme des troubles du sommeil, des maux de tête ou de la fatigue. C'est le constat qu'en a fait la semaine de l'audition au travail. "J'en souffrais vraiment, parce que je suis très sensible à la qualité du son", explique Samuel Rousselier, directeur associé de Laptop.

Un coût de 19 milliards par an

Dans ses locaux, où il dispense des formations, il a fini par adapter l'espace et les matériaux pour une acoustique optimale. Des panneaux acoustiques placés sous la verrière et aux murs ont été très efficaces. "C'est le jour et la nuit", confirme Marc Bergère, formateur en entreprise. La loi oblige à ne pas dépasser 80 décibels dans les locaux. Les problèmes liés au bruit coûteraient environ 19 milliards d'euros par an aux entreprises et à l'État.

