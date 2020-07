"N'attendez pas le 1er août en venant dans nos magasins pour porter le masque" : l'appel du PDG du groupe Système U à ses clients

Le PDG du groupe Système U a salué le souhait d'Emmanuel Macron de rendre le masque obligatoire dans les lieux clos à partir du 1er août mais appelle ses clients à se protéger dès maintenant.

Dominique Schelcher, PDG du groupe Système U, a réagi favorablement à la probable obligation du port du masque "dans tous les lieux publics clos" à partir du 1er août, évoquée par Emmanuel Macron lors de son intervention du 14 juillet. Invité de franceinfo mercredi 15 juillet, il a toutefois appelé ses clients à rester prudents : "N'attendez pas en venant dans nos magasins pour porter le masque, pour votre sécurité et celle de nos collaborateurs".

franceinfo : L'obligation de porter un masque dans les lieux clos, c'est une bonne chose, selon vous ?

Dominique Schelcher : C'est une bonne décision que nous attendions. La situation, on le voit, est à nouveau en train de s'intensifier. Le virus circule. On est au cœur de tous les territoires de France, avec 1 600 magasins, et on voit à gauche, à droite, effectivement, le retour du virus. Il faut protéger les Français. Cette décision va nous simplifier les choses parce que, aujourd'hui, avec le temps, il y a un certain relâchement des clients. Même quand on est dans un système de recommandation de port du masque, et bien, dans certains territoires de France, actuellement, c'est 20 à 30% de port du masque. Ça peut ponctuellement créer des tensions. Ce sera un plus pour nos équipes. L'idée que les pouvoirs publics l'obligent, ça va, pour nos équipes, être une facilitation. Nos collaborateurs ont beaucoup souffert, ces derniers temps, dans cette période de crise. Et leur rajouter l'obligation actuellement de contrôle de ça, ce n'est pas forcément facile sans avoir l'obligation des autorités.

Est-ce que l'idée c'est "pas de masque, pas d'entrée" ?

Probablement, on va se rapprocher de ça. Il y aura probablement quelques jours au départ d'adaptation. Je pense que le délai, d'ailleurs, pour que tout le monde soit bien informé est une bonne chose, vu le niveau bas du port actuel. Ce sera sans doute le 1er août, mais n'attendez pas en venant dans nos magasins pour porter le masque pour votre sécurité et celle de nos collaborateurs.

Quelles mesures d'adaptation devrez-vous prendre d'ici le 1er août ?

Il faudra de nouveau faire la bonne information à l'entrée des magasins. Avoir une procédure si un client rentre sans le port du masque. Vérifiez, évidemment, l'état des stocks. Il en reste. Il n'y a pas de problème puisqu'on avait vraiment, ces derniers mois, anticipé beaucoup les choses, donc les stocks se sont bien garnis. Avec cette nouvelle décision, on va refaire le point. Ces différentes choses supposent quelques jours.