Les suicides et tentatives de suicide sont en baisse en France, selon une étude

9 000 personnes se sont données la mort en 2015 contre 10 000 en 2008, selon une étude de Santé publique France, publiée mardi.

Une étude de Santé publique France, publiée mardi 5 février, révèle que les suicides et les tentatives de suicide sont en baisse dans l'Hexagone. L'agence sanitaire a dénombré 9 000 décès en 2015 contre 10 000 en 2008. Le mode le plus répandu est la pendaison.

Les tentatives ont elles aussi baissé. Il y a eu, en 2017, 200 000 passages aux urgences des hôpitaux pour des tentatives de suicide, la plupart pour absorption de médicaments. Ces passages se sont soldés par 90 000 hospitalisations. C'est 10 000 de moins qu'en 2008 et cela peut s'expliquer en partie par la libération de la parole, selon Christine Chan Chee, l'un des auteurs du rapport.

Le fait qu'actuellement on parle plus facilement de la dépression, du 'burn-out', des conduites suicidaires, c'est devenu quelque chose de plus acceptableChristine Chan Cheeà franceinfo

Les adolescentes et les hommes de plus de 50 ans touchés

Malgré ces données en baisse, les chiffres restent inquiétants, notamment chez les jeunes filles de 15 à 19 ans. Santé publique France compte quatre tentatives pour 1 000 adolescentes. Les hommes de plus de 50 ans sont aussi touchés : dans cette catégorie, les tentatives ont augmenté en dix ans.



C'est en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France que les taux d'hospitalisation sont les plus élevés. Pour la plupart, les tentatives sont associées en France à des troubles psychiatriques : dépression en premier lieu, mais aussi pathologies mentales, troubles liés à l'alcool ou troubles anxieux. Pour Santé publique France, il faut renforcer le travail de prévention ainsi que le suivi : 10% des patients hospitalisés récidivent dans l'année.