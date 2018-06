France Télécom : l’ancienne direction au tribunal

L’entreprise ne s’appelle pas encore Orange, mais France Télécom. Elle est dirigée par Didier Lombard, son PDG entre 2005 et 2011. Ce dernier est renvoyé en correctionnelle avec six autres cadres, dont l’ancien DRH. Neuf ans après le début de la vague de suicides, ce sera le procès des méthodes de gestion du personnel, en vigueur à l’époque à France Télécom. En 2009, lorsque l’affaire éclate, le PDG semble insensible et dépassé jusqu’à prononcer une phrase qui a scandalisé : "Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide, qui évidemment choque tout le monde."

Pas une mode, mais un drame social. La justice a examiné le cas de 39 salariés : 19 suicides, 12 tentatives et plusieurs dépressions. À l’époque, France Télécom est en cours de privatisation. Ces méthodes visaient à déstabiliser le personnel pour faire partir le plus de monde possible. Violentes, elles ont fait craquer des dizaines de salariés, certains jusqu’au geste fatal.

