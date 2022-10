Emploi : au Royaume-Uni, des entreprises testent la semaine de 4 jours

FRANCE 2

La Grande-Bretagne teste la semaine de 4 jours à grande échelle. 60 entreprises et 3 000 employés participent à l'expérimentation. Les salariés ne perdent pas d'argent, mais sont censés être plus productifs.

Un jour de travail en moins, un jour de congé en plus, est-ce la solution pour reconquérir les salariés britanniques ? Le marché du travail au Royaume-Uni est, en effet, frappé par la pénurie de main d’œuvre. Une banque solidaire est une des 70 entreprises à découvrir la semaine de quatre jours depuis juin dernier. Une révolution pour les salariés qui ont gardé 100 % de leur rémunération et prendre une journée de plus, à condition de ne pas s’absenter en même temps. Ainsi, l’entreprise reste ouverte cinq jours par semaine. "Nous ne voulions surtout pas pénaliser nos clients", explique Edward Siegel, PDG de Charity Bank (Tonbridge).



Une meilleure communication

La direction a également promis aux salariés que les journées ne seraient pas plus longues pour rattraper. Le pari est tenu pour le moment. La gestion du temps et la productivité ont été améliorées. "La communication entre collègues est désormais bien plus efficace, par exemple, on se demande si on a vraiment besoin de faire une réunion ou si ça peut se régler par un email ou un coup de téléphone", détaille Samantha Coppin-Derby, conseillère en ressources humaines chez Charity Bank. Parfois seul, le directeur affirme ne pas être dérangé par la situation et profite lui-même pour faire du sport ou être avec sa famille. Dans un établissement gastronomique, la semaine de quatre jours a définitivement été adoptée par le chef qui assure que cela fonctionne même sur le plan financier. Il a compensé en augmentant les couverts de 20 %.