École : réunion critique pour les enseignants au ministère de l'Éducation

Le rendez-vous fait suite au suicide d'une enseignante en septembre 2019. "Une réunion d'urgence aura lieu ce mercredi 6 novembre à la demande des enseignants, tous niveaux confondus. Objectif : alerter sur le mal-être des enseignants, la souffrance au travail qui ne fait que s'accentuer selon eux", explique la journaliste Jihane Benzina, en duplex du ministère de l'Éducation nationale, à Paris.

Une perte de sens dans leur travail

Selon une étude que vient de publier le Snes (Syndicat national des enseignements de second degré), principal syndicat enseignant, 73% d'entre eux estiment que le travail a dégradé leur santé ces derniers mois, avec une charge de travail qui va elle aussi en s'intensifiant pour 93% d'entre eux. "Mauvaise santé, fatigue, et plus l'envie de continuer... Pour trois quarts des sondés, il y a le sentiment d'une perte de sens dans leur travail", précise Jihane Benzina. Un cri d'urgence qu'il est urgent d'entendre.

