Covid-19 : réunion avec les partenaires sociaux

Le gouvernement organise, vendredi 28 février, une réunion avec les partenaires sociaux pour répondre aux questions des salariés et des entreprises au sujet du Covid-19. "Trois ministres sont présents : la ministre du Travail, celui de l'Économie et celui de la Santé. Les sept syndicats et des représentants du patronat sont également présents", explique la journaliste Anne-Claire Le Sann, en duplex devant le ministère du Travail.

Le télétravail, solution privilégiée

Les règles rappelées sont claires : si un salarié rentre d'une zone à risque, il doit en informer son employeur, le télétravail est privilégié. "Si nécessaire, des mesures de confinement de 14 jours seront prises. Les règles d'hygiène de base sont aussi rappelées. Les entreprises stratégiques comme la SNCF ou les aéroports pourraient déclencher des plans de continuité d'activité si l'épidémie prend davantage d'ampleur", précise la journaliste.

