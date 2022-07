Canicule : dans le Pas-de-Calais, les fortes températures compliquent le travail en extérieur

En plein soleil, en hauteur, près d'une toiture ou d'une chaussée devenue brûlante : tel est le quotidien des professionnels qui travaillent en extérieur à Arras (Pas-de-Calais). Avec les températures élevées qui touchent la France, leurs horaires ont été adaptés, notamment pour les employés municipaux. En prévision de la météo, ils ont appris la semaine dernière qu'ils allaient démarrer dès 6 heures du matin. "On démarre plus tôt pour éviter les grosses chaleurs", explique Denis Rollet, employé au service mobilier de la ville d'Arras.

Bien s'hydrater

Pour la mairie d'Arras et ses 80 agents sur le terrain, c'est toute une organisation à repenser avec ces nouveaux horaires. Des prestataires vont de site en site pour monter des échafaudages. Il est difficile pour eux d'adapter leurs horaires et de faire une pause. Pour ces couvreurs exposés au soleil en permanence, il faut boire au minimum trois litres d'eau par jour. Pour les professionnels du bâtiment qui travaillent le bitume, il y a en revanche un avantage au soleil. "Ça fond assez vite avec la chaleur, donc c'est un peu plus facile qu'en hiver", explique Sullivan Bataille, conducteur d'engins dans le BTP.