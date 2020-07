"Ça m’embêterait", "On va peut-être connaître un peu mieux nos collègues" : les animaux domestiques au travail ne font pas l’unanimité

La question du bien-être au travail se pose de plus en plus dans les entreprises, espaces de repos, animations, sport… Les initiatives fleurissent. À Suresnes (Hauts de Seine), la mairie prévoit de permettre aux agents de la ville de venir avec leur animal de compagnie.

Et si votre voisin de bureau pouvait aboyer, miauler ou vous faire des bulles… De prime abord, tout le monde n'est pas enthousiaste. "Je pense qu'il y a autre chose à faire avant ça. C'est un peu idiot", réagit une agente de la mairie de Suresnes. "Moi, ça m'embêterait vraiment d’être toute une journée au boulot avec les animaux de compagnie des autres personnes", renchérit une autre.

Un environnement de travail apaisant et stimulant

Pas d’animal si quelqu'un s'y oppose, assure-t-on du côté de la mairie qui envisage pourtant de rendre la présence des animaux domestiques au travail possible. Adjointe au maire, Béatrice de Lavalette, est en charge des ressources humaines et du dialogue social. Elle assure que "l'idée est vraiment de créer les conditions optimales d'un environnement de travail apaisant et stimulant, source de créativité et facteur de performance, mais qui ne gênerait personne". Les animaux permettraient de créer de nouveaux moments de pause et d'échanges pour les salariés.

"Tel chien, tel maître"

Linda Le Gret, secrétaire générale du syndicat FO pour la Ville, mais aussi propriétaire d'un chihuahua plaide en ce sens : "Tel chien, tel maître. Peut-être qu'en connaissant les chiens, on va peut-être connaître un peu mieux nos collègues. Je ne l’emmènerais pas régulièrement. Je vais l'emmener de temps en temps pour voir comment il se comporte avec d'autres personnes ou pour répondre à des situations pratiques, si je dois emmener mon chien chez le vétérinaire ou chez ma maman".

Si le projet se concrétise, la mairie de Suresnes serait la première collectivité à autoriser les animaux au travail. Plusieurs entreprises privées le font déjà en France.