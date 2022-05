A quel âge pourrons-nous partir à la retraite ? Le débat a fait rage entre les deux candidats à la présidentielle. Est-il possible de travailler plus longtemps ? "Envoyé spécial" est allé à la rencontre des seniors : heureux au travail, à la recherche d’un emploi ou usés avant même la retraite.

Rencontres avec Christine, 58 ans, à la recherche d'un emploi depuis de longs mois ; Franck, 56 ans, qui vient de se faire embaucher ; Sylvie, 61 ans, qui bénéficie d'un aménagement de son temps de travail ; Annick, 46 ans, aide-soignante licenciée pour inaptitude à cause de graves problèmes de dos qu'elle pense reliés à son travail épuisant.

Inaptes, malades ou au chômage, à l'âge légal de leur retraite, plus de 40% des Français ne travaillent déjà plus

La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) a calculé le taux d'emploi des 55-64 ans : en France, seuls 56,1% des seniors travaillent, l'un des taux les plus bas d'Europe. Pourtant, grâce à leur expérience et leur stabilité, ils peuvent être des atouts pour les entreprises.

Un reportage d'Alice Gauvin, Sarah Lerch, Alexandre Rémond et Léo Lochmann diffusé dans "Envoyé spécial" le 5 mai 2002.

