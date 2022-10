Travail : en France, un taux d'emploi des plus de 55 ans faible par rapport au reste de l'Union européenne

En France, l'emploi des personnes âgées de plus de 55 ans reste faible par rapport à nos voisins européens. Le journaliste Alexandre Peyrout, présent sur le plateau du 12/13, fait le point sur la situation, lundi 24 octobre.

Aujourd'hui encore, l'emploi des personnes âgées de plus de 55 ans en France est faible par rapport à nos voisins européens. "En plein débat sur l'allongement de l'âge de départ à la retraite, le taux d'emploi des seniors est aujourd'hui un problème. Seuls 56% des 55-64 ans ont un emploi, et la France n'est pas une très bonne élève en la matière si on compare ce taux à ceux de nos voisins européens", explique le journaliste Alexandre Peyrout, présent sur le plateau du 12/13, lundi 24 octobre.



Des seniors victimes de préjugés

En Allemagne, le taux d'emploi des 55-64 ans est de 71,8%. Il est de 76,9% pour la Suède. En moyenne, ce taux est de 60,5% à l'échelle de l'Union européenne. Comment expliquer ce taux plus faible en France ? "C'est souvent parce que les entreprises rechignent à employer des salariés de cet âge-là. Souvent très expérimentés, ils sont donc plus chers à employer, et puis ils sont aussi très souvent victimes de préjugés quant à leurs compétences : pas assez agiles sur les supports informatiques, parfois jugés trop lents de manière générale", poursuit Alexandre Peyrout. Pour améliorer ce taux, le ministère du Travail dit envisager une révision à la baisse de la durée d'indemnisation chômage afin d'inciter à un retour au travail.