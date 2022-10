Chômage des seniors : la durée d'indemnisation va-t-elle être raccourcie ?

Faire revenir les seniors dans les entreprises, alors que leur taux d'emploi est très faible : voici l'un des objectifs de la réforme des retraites. Parmi les pistes du gouvernement pour y arriver, figure la réduction de la durée d'indemnisation du chômage, qui est de 36 mois pour les plus de 55 ans. Elle pourrait baisser à 30 ou à 24 mois, comme le régime général.

Les syndicats refusent, le patronat ne ferme pas la porte

Les syndicats estiment que le combat du gouvernement n'est pas le bon, alors que le taux d'emploi des seniors était de 56 % en 2021. "Réduire les droits des plus précaires, des chômeurs, ça ne fait pas une politique de l'emploi et ça ne résout pas le problème de l'emploi des seniors", dénonce Catherine Perret, secrétaire confédéral CGT. Le patronat, lui, ne ferme pas la porte à cette idée, mais en contrepartie, il faudrait aider les entreprises à garder ses salariés aux revenus souvent plus élevés, en diminuant "les cotisations patronales à l'assurance-chômage de façon à ce que ce salarié coûte moins cher à l'entreprise", propose Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Le gouvernement a une autre piste : encourager les seniors à cumuler le salaire d'un nouvel emploi et une partie de l'allocation chômage.