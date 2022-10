Seniors : dans les résidences Domitys, un simulateur pour comprendre la vieillesse

Un équipement pour ralentir les mouvements, faire baisser la vue et l'ouïe est testé dans une résidence senior d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Il permet de prendre 40 ans. Avec les poids, chaque geste devient compliqué. Entre Anne-Marie, résidente de 85 ans, et Charlotte Gibout, auxiliaire de vie, c'est à celle qui tartinera plus vite sa biscotte sans la briser. C'est Anne-Marie qui l'emporte haut la main.

Un équipement complet dans toutes les résidences Domitys

"Je trouve ça formidable, qu'enfin des adultes jeunes puissent un petit peu se rendre compte de comment on vit, nous", observe la résidente. "On se rend bien compte qu'en fait ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais que c'est vraiment le fait [qu'on] ne peut pas, on n'y arrive pas", explique Charlotte Gibout. Le groupe Domitys a doté chacune de ses résidences senior d'un équipement complet, pour que tous les salariés puissent faire l'expérience.