Réforme des retraites : "On est encore loin d’un accord", estime le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger

"On est encore loin d’un accord" a expliqué mercredi 8 janvier sur franceinfo Laurent Berger interrogé sur la réforme des retraites. Pour le secrétaire général de la CFDT "il n'y a pas les éléments qui permettent de dire qu’il y a un accord. On n’est pas du tout dans la situation d’un accord ce soir"

"Je demande au gouvernement qu’on y arrive le plus vite possible. Cela a assez duré", a-t-il ajouté estimant, désormais, que "la balle est dans le camp du gouvernement".

Laurent Berger veut l'abandon de l'âge pivot

Les organisations syndicales et patronales se retrouvent vendredi à Matignon autour du Premier ministre Edouard Philippe. Laurent Berger va réitérer ses propositions formulées mardi : "Ce qu'on va dire vendredi c'est qu'on veut que soit lancée cette conférence de financement mais que ca n'a de sens que si il y a un abandon de l'âge pivot", a-t-il expliqué sur franceinfo.

La confiance vis-à-vis de l'exécutif a été "durement éprouvée" a affirmé Laurent Berger. "On avait alerté sur ce qu'on souhaitait et il y a eu l'âge pivot, forcément que la confiance en prend un coup." "Mais peut-être que le gouvernement en a autant à dire sur ce que nous on fait", a-t-il déclaré mercredi.

"La seule question dans un pays démocratique c'est : est-ce-qu'on se bat pour trouver des solutions à une sortie de crise ou est-ce-qu'on joue le pourrissement ?", s'est interrogé Laurent Bergé martellant que "pour l'instant le gouvernement a une lourde reponsabilité, il faut qu'il enlève l'âge pivot de son projet".