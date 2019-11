"Oldyssey", un tour du monde de la vieillesse

Les plus de 65 ans seront plus de 28% en Europe en 2070 et plus de 18% dans le monde. "La transition démographique est un phénomène qui concerne tous les pays. Or, les vieux ne sont pas considérés de la même manière dans tous les pays. Les réponses sont différentes d'un pays à l'autre et on voulait voir, dans chaque pays , quels sont les meilleurs modèles qui permettent aux personnes âgées de bien vieillir", explique la journaliste Julia Mourri, dont le parti pris du livre Oldyssey est optimiste.

La boxe, bon pour les vieux

En Afrique du Sud, par exemple, les seniors sont encouragés à faire du sport, comme la boxe ou le football pour lutter contre l'hypertension ou l'arthrose.



En 2050, les plus de 60 ans seront deux milliards dans le monde, contre 900 millions en 2015. "Les territoires et les villes doivent s'adapter. En Allemagne, il y a plus de 500 maisons multigénérationnelles où, tous les jours, 500 à 800 personnes s'y retrouvent pour manger ensemble, pour la convivialité, pour le service de garderie...", fait remarquer Julia Mourri.