Logement : le viager solidaire, une aide pour organiser le maintien à domicile des personnes âgées

À bientôt 92 ans et 75 ans, deux seniors ont vendu leur logement en viager et continuent de l'habiter. Lucien Simon a ainsi opté pour le viager solidaire qui permet de vendre son logement non pas à un particulier, mais à une coopérative. L'homme de 75 ans a reçu un capital de 25 000 euros et une rente mensuelle de 1 000 euros, calculée selon la valeur de son bien et de son âge. Avec le viager solidaire, la coopérative organise le maintien à domicile du propriétaire. "À terme, on va lui conseiller de mettre en place une femme de ménage pour le soulager (…) on est cette épaule sur laquelle ils peuvent se reposer", explique Chloé Saxod, coordonnatrice du viager solidaire "3 Colonnes".

Une aide pour les seniors modestes

Le viager solidaire s'adresse à des seniors aux revenus modestes. Avec l'argent, Marguerite Dubreuil, 92 ans, peut adapter son appartement en installant une douche, mais aussi en motorisant une de ses fenêtres. "On est vraiment là pour leur créer la maison de retraite à domicile, pour qu'elles puissent se sentir vraiment bien chez elles", indique Magali Fernandes , coordonnatrice du viager solidaire "3 Colonnes".