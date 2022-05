Viager : "Ils ont un âge, une espérance de vie statistique", quand un acheteur s'intéresse plus aux mathématiques qu'à l'état de santé des vendeurs

Près de 10 000 retraités ont choisi de vendre leur maison en viager en 2021, un chiffre en augmentation de 10% par an. Ils y voient un moyen de rester vivre le plus longtemps possible à leur domicile, grâce à une rente mensuelle versée par l'acquéreur. Comment fonctionne le viager ? Le 19 mai 2022, "Envoyé spécial" se penche sur ce dispositif un peu complexe.