Les idées claires : les régimes spéciaux de retraite sont-ils encore défendables ?

La fin des régimes spéciaux de retraites, c’est une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. L’Elysée souhaite soumettre tout le monde au régime général, avec un système à points. La mesure, qui suscite une grande opposition, passe l’épreuve de la rue ce jeudi 5 décembre. Les 42 régimes spéciaux concernent essentiellement le secteur public, comme les agents civils et militaires de l’Etat ou encore les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière. On y trouve également les entreprises de transport comme la SNCF ou la RATP ou bien des professions libérales comme les clercs et employés de notaires.

Mais ces régimes spéciaux sont critiqués depuis longtemps. Ils coûteraient trop cher, créeraient des situations d’inégalité entre retraités et seraient trop complexes à calculer. En outre, les retraités en bénéficiant seraient des privilégiés à côté de ceux au régime général. Ces régimes ont une longue histoire. A l’origine, il s’agit de fidéliser et de fixer le personnel dans des secteurs stratégiques, bien avant la création du régime général.

Nous avons retracé cette histoire avec Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris I.

