Ehpad : un mobile-home pour déjeuner en famille en toute sécurité

C’est une initiative pensée pour remédier aux longs mois de solitude : la maison de retraite de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a installé un mobile-home sécurisé pour permettre aux proches de visiter les résidents sans risque. Pendant 45 minutes, les familles déjeunent, discutent, et se voient à travers une paroi en verre. "Ils ne font que d’aller du lit au fauteuil et du fauteuil au lit, confie une femme dont la mère est en Ehpad. Et là, elle se prépare, elle sait qu’elle va sortir, elle mange mieux, elle est stimulée, ça lui fait du bien".

Cinq bungalows sécurisés existent en France

Entre chaque visite, le bungalow est désinfecté. L'avantage : le masque n'est pas obligatoire. "On peut discuter comme il faut", se réjouit un résident. "Pour nous, c’était vital, parce que pendant le confinement on ne le voyait plus, on ne l’entendait plus, car il ne sait plus téléphoner, et donc on ne savait pas comment il allait, même si on nous disait qu’il allait bien", confie un visiteur. Le bungalow coûte 7 900 euros ; il en existe cinq en France.

