Des milliers de personnes dans le défilé parisien de FO pour protester contre la réforme des retraites

En parallèle de la Marche pour le climat et de la mobilisation des "gilets jaunes", entre 6 000 et 15 000 personnes ont défilé contre la réforme des retraites.

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. De 6 000 à 15 000 personnes, selon la police et les organisateurs, ont défilé samedi 21 septembre dans Paris contre le projet du gouvernement, à l'appel du seul syndicat Force Ouvrière. Ce premier défilé précède celui organisé par la CGT mardi.



Les manifestants, venus de toute la France par autocars - et pour la plupart vêtus de chasubles rouges et brandissant des drapeaux aux couleurs de FO - marchaient derrière une banderole proclamant "En FOrce pour nos retraites". Le cortège, parti sous un beau soleil de la station de métro Duroc a rallié sans incident la place Denfert-Rochereau, en passant par Montparnasse.

"Non à la retraite par points"

Sur les banderoles, on pouvait lire : "Retraite universelle de Macron, c'est non !", "Non à la retraite par points, non au travail sans fin", ou encore "Maintien des 42 régimes existants, retrait du projet Macron-Delevoye". "Je suis inquiet pour ma retraite, comme tout le monde mais aussi de plus en plus pour la retraite des jeunes qui vont rentrer dans un système comme ça", a déclaré Jean-Marie, un postier de 53 ans venu des Deux-Sèvres, et qui s'alarme de devoir travailler "au-delà de 62 ans".

La réforme du système de retraite prévoit la disparition de tous les régimes spéciaux dont bénéficient certains fonctionnaires, les employés de plusieurs grandes entreprises publiques et une poignée d'autres professions, et leur remplacement par un système universel de retraite par points.