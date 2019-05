VIDEO. CSG : l’Etat rembourse les retraités modestes

L'information figure en bonne place dans son quotidien du matin. L'annulation de la hausse de la CSG (Contribution sociale généralisée) permet à Jean-Michel Terrière, un retraité, de se faire rembourser de l'argent par l'État. Ce retraité de 70 ans attendait ce remboursement de pied ferme. Pendant quatre mois, il a continué à être prélevé au taux majoré de 8,3% malgré l'annonce d'Emmanuel Macron en décembre dernier d'annuler la hausse de 1,7 point de CSG pour les retraités les plus modestes.



Plus de 3 millions de foyers concernés

Depuis janvier, Jean-Michel Terrière, qui touche une retraite inférieure à 2 000 euros par mois, aurait dû voir son taux de CSG retomber à 6,6%. Bonne nouvelle : sur son dernier bulletin de pension, il est enfin remboursé de la somme qui lui a été indûment prélevée, soit environ 140 euros. "On s'était sentis stigmatisés avec le fait de perdre cet argent en tant que retraité. Cette somme me permettra peut-être de faire un petit cadeau de plus aux petits-enfants", se réjouit cet ancien salarié d'EDF-GDF. Comme lui, plus de 3,5 millions de foyers sont concernés par ce remboursement.