Allocution d'Emmanuel Macron : un président en "pré-campagne" qui évoque son bilan

Emmanuel Macron s'est exprimé mardi 9 novembre pour évoquer la situation sanitaire et économique du pays. Le chef de l'État a également parlé de la réforme de l'assurance chômage et des retraites. "Il a parlé dix minutes de Covid, et vingt minutes de son intervention consacrées à parler politique, à d'abord faire le service après-vente de toute son action, analyse le journaliste Jean-Baptiste Marteau, du service politique de France Télévisions, présent sur le plateau du 8 Heures, mercredi. Il a balayé tous les thèmes. Effectivement, les résultats sont bons, ils sont au vert selon lui."

Serrer la vis sur les chômeurs

"C'est clair sur la croissance, sur le chômage, poursuit le journaliste. C'est un peu plus discutable sur la maîtrise des déficits, mais ça lui permet quand même d'envoyer des signaux : 'Non à l'assistanat', a-t-il dit clairement." En conséquence, "il va serrer la vis sur les chômeurs, il veut qu'on applique la règle et que les allocations chômage soient suspendues s'il n'y a pas une recherche active d'emploi", précise Jean-Baptiste Marteau. Par ailleurs, selon Emmanuel Macron, la situation sanitaire semble, comme le rapporte le journaliste, trop fragile pour lancer la réforme des retraites. "Ce sera en 2022, s'il est réélu", ajoute le journaliste politique, tout en estimant que le président était déjà "en pré-campagne" vue la teneur de son allocution.