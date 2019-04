VIDEO. "Faites-le pour celles qui vous succéderont" : L'actrice Brie Larson promeut l'égalité salariale

L'actrice Brie Larson a été très applaudie lors du 10ème sommet de Women in The World qui s'est tenu ce 10 avril à New York. Héroïne du film "Captain Marvel", elle lutte pour que les hommes et les femmes puissent être rémunérés à salaire égal. Pour l'actrice, le sujet de l'argent ne doit pas être "répugnant", il faut l'évoquer sans honte pour éviter les injustices.

Un pas de plus

Elle considère que le salaire qu'elle a pu percevoir pour son film, elle le doit à toutes les femmes qui se sont battues avant elle. En effet, chaque combat est un pas supplémentaire dans la lutte pour le droit des femmes. Brie Larson encourage toutes les femmes à agir pour que la lutte puisse se perpétuer. "Ne le faites même pas pour vous si cela vous rend mal à l'aise. Faites-le pour les femmes qui vont venir après vous", conseille l'actrice avant de conclure : "Nous avons besoin de vous."