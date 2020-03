VIDEO. \"Chaque jour est la Journée Internationale des droits des Femmes\" : ces femmes qui se battent pour leurs droits

Du Royaume-Uni à la France en passant par l'Inde, les femmes se battent sans relâche, chaque jour de l'année, pour défendre leurs droits et leurs libertés. "Pour moi, chaque jour est la Journée Internationale des droits des Femmes. Tous les jours, on se bat pour que nos voix soient entendues. Tous les jours, on se bat pour exister", lance notamment Hoda M. Ali, une militante anti-excision. Aussi, la fondatrice du site d'éducation sexuelle "Love Matters" Vithika Yadav veut, elle, que les femmes voient leur droit "à contrôler leurs corps, leur sexualité" préservé.

Il y a aussi celles qui se battent pour "un monde féministe" sans violences sexuelles, comme Alyssa Ahrabare, la porte-parole de "Osez le Féminisme". "En France, il y a un viol ou une tentative de viol toutes les 7 minutes. Dans le monde, c'est toutes les 9 secondes", rappelle-t-elle.

L'Amérique latine est l'une des régions les plus violentes du monde pour les femmes et les filles, et l'un des endroits qui restreint le plus nos droits sexuels et reproductifs. Catalina Ruiz-Navarro Écrivaine

Catalina Ruiz-Navarro, une écrivaine féministe colombienne, en appelle à la responsabilités des gouvernements. Elle implore les politiques à reconnaître les femmes en tant que citoyennes et à ce qu'ils leur donnent tous leurs droits "y compris le droit fondamental à la santé, qui inclut le droit d'interrompre une grossesse". Au Mali, Oumou Salif Touré, membre du réseau des Jeunes Féministes d'Afrique de l'Ouest, se bat contre l'excision et le mariage des enfants. "Tant que ces injustices-là vont continuer à persister, ça ne sert à rien de croiser les bras et de se dire que demain, oui, Dieu va tout changer. C'est pas possible", déplore-t-elle.

En France pour une "société plus digne" et un meilleur accès aux protections périodiques ou encore pour le droit des femmes transexuelles, en Inde pour la liberté sexuelle, en Iran contre le hijab obligatoire... Outre les exemples précédemment cités, elles sont également nombreuses à lutter contre les inégalités et à faire de la conservation des droits des femmes leur cheval de bataille.