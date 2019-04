VIDEO. "Ah t'es une fille, tu joues au foot ?" : La footballeuse Wendie Renard milite pour l'égalité hommes-femmes

Comme tous les footballeurs, les joueuses de l'équipe de France se lèvent tôt pour s'entraîner, courir, dribbler et marquer des buts. Pourtant, elles sont encore victimes de discriminations dans le milieu du football. Wendie Renard, défenseuse, milite pour qu'elle et ses coéquipières puissent être respectées et considérées pour leur travail. En effet, selon la sportive, rien ne différencie un match entre footballeurs d'un match entre footballeuses, si ce n'est que le jeu de l'équipe féminine est moins "physique" et plus "élégant".

Une guerrière

Wendie Renard rappelle que toutes les championnes parviennent à dissocier leur vie professionnelle de leur vie privée. "Sur le terrain, nous sommes des sportives de haut niveau et après, en dehors, nous sommes des femmes", explique la footballeuse qui soutient qu'elle peut être une véritable "guerrière" lorsqu'un ballon est à ses pieds.