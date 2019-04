VIDEO. Julianna Margulies et Anna Paquin prônent plus d'égalité dans le monde du cinéma

Pour le même salaire

"Je veux ouvrir la voie pour les jeunes actrices qui arrivent et pour qui ce n'est pas normal d'être moins payées que leurs partenaires", explique Julianna Margulies. Pour la série télévisée "The Good Wife", elle a été à la fois actrice et productrice. Pourtant, pendant longtemps, elle n'a pas été rémunérée comme tel. Après quelques années, la productrice s'est indignée et a fini par percevoir le salaire qui lui était dû. "Bien sûr, ils ont fini par me payer, mais j'ai dû me battre pour ça", confie-t-elle. Aujourd'hui, Julianna Margulies lutte en faveur de l'égalité salariale.

Pour la reconnaissance

Anna Paquin a connu le même scénario. "Je pense juste qu'il y a des métiers qui ont traditionnellement été réservés aux hommes et dans lesquels les femmes ne sont pas perçues aussi sérieusement", explique la cinéaste. L'actrice a travaillé dans une société de production mais elle n'a jamais été réellement considérée comme productrice dans le monde du cinéma. Pourtant, elle s'est investie comme n'importe quel membre de sa société. Comme Julianna Margulies, elle se bat pour que les femmes soient davantage reconnues pour la profession qu'elles exercent.