Etats-unis : Une candidate musulmane pour le Congrès

La scène se déroule Chicopee dans le Massachusetts

Une femme voilée salue de la main les conducteurs sur une large avenue. Une situation qui a de quoi surprendre dans cet état

Elle s'appelle Tahirah Amatul-Wadud, est mère de 7 enfants, avocate, activiste et musulmane.

Elle fait campagne pour les élections législatives de novembre et espère devenir la première femme musulmane à siéger au Congrès à Washington.

Mais pour cela, il faudra convaincre des électeurs majoritairement blancs et catholiques

Tahirah Amatul-Wadud, bien que voilée parle d'un comprtement bienveillant à son égard :



"Je me rends bien compte parfois que les gens sont surpris par mon apparence. Mais je n'ai jamais eu à affronter de racisme pur et dur. Je suis reconnaissante de ça et j'espère que ça n'arrivera jamais."

À 44 ans, la candidate veut améliorer l'ordinaire des habitants de cette région du Massachusetts où le chômage est plus élevé que dans le reste de l'État.

Tahirah Amatul-Wadud veut le plus possible s'extraire de la religion pour mener cette campagne :

"Je ne parle pas toujours de religion, parce que je ne cherche pas à faire de la politique sous cet angle là, c'est laïc."

Au total, 5 femmes musulmanes se présentent au Congrès avec l'espoir de rejoindre Keith Ellison, devenu, en 2007, le premier élu musulman.