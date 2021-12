Chine : le taux de natalité connaît une baisse drastique

En Chine, le taux de natalité est au plus bas de 43 ans. La hausse du coût de la vie réduit le nombre d’enfants par couple. Un problème alors que la population vieillit.

Dans un hôpital de Shangaï, la sage-femme en chef déplore la baisse du nombre de nouveau-nés en Chine, où le taux de natalité est au plus bas depuis 43 ans. "J’aimerais voir plus d’enfants, j’espère toujours que les jeunes auront plus d’enfants", explique-t-elle. Les Chinois sont aujourd’hui autorisés à avoir trois enfants. Malgré cela, la natalité chute. Pékin tente d’inverser la courbe en allongeant notamment les congés maternité à cinq mois.

Des prix trop élevés pour assumer plusieurs enfants

Mais une toute jeune maman explique qu’elle s’en tiendra à un enfant. "Aujourd’hui, le gouvernement nous encourage à avoir plus d’enfants, mais nous avons déjà tellement de pression au travail. Et deux enfants sont une trop grande charge financière". Prix des logements, accès à l’éducation… les charges financières qui pèsent sur les Chinois sont nombreuses. Dans cette lignée, le nombre de mariages s’effondre également et beaucoup de femmes privilégient à présent leur carrière à une vie de famille. À ce rythme, la population chinoise pourrait chuter de 50% d’ici la fin du siècle.