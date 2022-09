Une journée en pleine nature pour apprendre aux adolescents à mieux gérer leurs émotions

FTR

"Jour de Confiance", c'est l'histoire d'un projet bénévole monté grâce au don d'une entreprise. Il a été imaginé par Laurent Combalbert, un spécialiste de la négociation de crise et Stéphanie Furtos, deux experts en formation. Il propose d'organiser des ateliers dans la nature pour transmettre la confiance en soi à des adolescents de 12 à 17 ans.

Pour Violette, 12 ans, il est impératif de savoir gérer ses émotions. Chaque jour, elle lutte pour ne pas "exploser", en famille ou au collège. Elle ne se sent pas toujours à l'aise en équipe. Et parce qu'elle en a conscience, elle pratique déjà la respiration, pour ne pas être débordée. De cette journée d'ateliers en pleine nature, elle attend des conseils, un accompagnement plus poussé de la part des experts de thetrustedagency, et des astuces pour se sentir mieux au quotidien.

Louis, plutôt introverti a du mal à aller vers les autres. Il observe attentivement son entourage, ne rate rien des échanges pour prendre peu à peu sa place dans le groupe. Il préfère la prudence avant d'oser se lancer. Quant à Kim, elle pense avant tout à ce qui peut lui servir, dans la perspective de la prochaine rentrée : prendre du recul, réfléchir, ne pas être dans l'impulsivité.

Qu'est-ce que l'empathie ?

Gestion des émotions, des conflits, travail d'équipe, engagement : des thèmes clés illustrés à travers de la magie, des jeux ou des mises en situation. Malick Baulet, commissaire de police et expert Europol (l'Agence Européenne spécialisée dans la Répression de la Criminalité) a mis l'accent sur le comportement en groupe, sur l'écoute et l'attention porté aux autres camarades de classe. Comment ressentir l'empathie ? Qu'est-ce que l'assertivité ? Un vocabulaire nouveau que ces jeunes adolescents se sont vite appropriés.

L'idée de former ces jeunes est née de l'après-confinement, lorsque l'équipe de Laurent Combalbert s'est aperçue du désarroi des parents et du mal-être des enfants. Pour l'instant, l'événement est organisé une fois par an, le 9 juillet, et a été baptisé "Jour de Confiance". Mais la demande est telle qu'il se pourrait que ces ateliers soient reconduits plusieurs fois par an. Avec pour autres objectifs, la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, mais aussi apprendre à reconnaître des fake news.